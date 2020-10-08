Авиаэксперт рассказал, почему не обязательно выключать телефон во время полета

Использование мобильного телефона на борту самолета не оказывает особого влияния на безопасность полета. С таким заявлением выступил авиаэксперт и главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.

В беседе со «Звездой» он подтвердил, что мобильный гаджет может помешать пилотам чисто теоретически.

«Если вы возьмете звуковые колонки и телефон положите около них, там возникают помехи. Если вы включили телефон перед посадкой самолета, аппарат начинает искать сеть и подавать сигналы. Теоретически это может отражаться в наушниках пилотов, которые ведут радиообмен с землей», - сказал Синицкий.

С его слов, никто и никогда не проводил масштабных исследований на предмет электромагнитной совместимости мобильных телефонов и систем пассажирского лайнера. Поэтому гаджеты решили запретить по умолчанию.

Однако постепенно общий тренд смещается в сторону развития развлекательных систем на борту воздушных судов. Особенно это касается дальнемагистральных самолетов, которые проводят в небе более шести часов.

«Вместо того чтобы оборудовать самолет стационарной дорогостоящей системой развлечений, проще позволить людям пользоваться гаджетами. В самолетах уже предусмотрены розетки и можно пользоваться телефонами. Еще один распространенный вариант - это беспроводная сеть Интернет на борту. Тогда человек может подключиться к ней и смотреть фильмы», - добавил авиаэксперт.

Реализации планов помешала пандемия коронавирусной инфекции, считает Синицкий. По всей отрасли гражданской авиации был нанесен колоссальный удар. Сегодня авиакомпании вынуждены экономить на всем и о бесплатном Интернете на борту самолета необходимо на время забыть.