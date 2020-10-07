«Он остается писателем»: представитель Жванецкого объяснил решение артиста уйти со сцены

Михаил Жванецкий уже давно прекратил свою деятельность: сценическую и телевизионную. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал представитель артиста Олег Сташкевич.

«Он остается писателем. Возраст уже, как говорится, определяет», - сказал он.

Ранее РИА Новости сообщили, что Жванецкий решил завершить карьеру. Сташкевич объяснил, что это связано с тем, что сатирик закрыл свое ИП.

«Это просто информационный повод пошел, поскольку он закрыл ИП, поэтому пошла информация. Все вдруг возбудились», - объяснил представитель Жванецкого.

Также Сташкевич передал слова Жванецкого о том, что необходимо иметь мужество уйти со сцены, чтобы стареть дома.