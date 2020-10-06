Адвокат участницы смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве рассказал о случившемся

Адвокат участницы ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Тимур Матвеев в разговоре со «Звездой» призвал СМИ пока воздержаться от поиска виновных в аварии.

Адвокат, помимо прочего, выразил соболезнования семье и близким погибшего Александра Новикова. Также он отметил, что избежать столкновения возможности не было.

«Тот участок загруженный на Кутузовском проспекте, я думаю, каждый из нас, кто сидит за рулем, понимает, что избежать столкновения возможности не было. Просим представителей СМИ попытаться уйти от вопроса наличия или отсутствия вины участников ДТП, поскольку следствие сейчас только в самом начале пути: идет опрос свидетелей, сбор материалов. Давайте позволим следственным органам в этой трагедии разобраться, определить лиц, которые несут или в будущем будут нести ответственность», - сказал Матвеев.

Он также подчеркнул, что состояние его подзащитной после ДТП нельзя назвать хорошим. При этом адвокат отметил, что о ее травмах «пока говорить не хотелось бы».

Ранее в СМИ появилась информация, что на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль Mercedes, за рулем которого якобы находилась модель и участница популярного реалити-шоу Виктория К., насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.