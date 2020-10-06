В НИЦ Гамалеи рассказали о шансах получить иммунитет к COVID-19 после гриппа

О том, что у некоторых людей сформирован иммунитет к коронавирусу, говорить со стопроцентной гарантией нельзя. Такое мнение высказала заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии НИЦ имени Гамалеи Елена Бурцева.

«Есть такие высказывания, но, наверное, сезон, который идет по гриппу, покажет нам действительно конкретную картину, так это или нет. Во-вторых, иммунитет к респираторным вирусам недолгосрочный, в том числе и к гриппу, поэтому я не могу сказать, насколько человек, переболев одной инфекцией, может надолго защитить организм от коронавируса», - сказала она в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее о том, что COVID-19 не страшен людям, которые в недавнем прошлом перенесли острую респираторную инфекцию, заявили в Роспотребнадзоре. Также там отметили, что коронавирус не опасен для пациентов с определенным набором генных мутаций.