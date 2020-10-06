Владелец сбившего мужчину автомобиля на Кутузовском проспекте рассказал о ДТП

Бизнесмен Рагим Шамшилов, владелец автомобиля Mercedes, на котором якобы попала в ДТП участница популярного реалити-шоу, в разговоре со «Звездой» рассказал подробности случившегося.

По словам бизнесмена, он одолжил машину другу, автомобиль которого был в ремонте. Он отметил, что в автомобиле в момент аварии находилась знакомая этого друга.

«Подробностей не знаю. В машине была знакомая друга. Со мной у нее никакой связи нет. Как она, что с ней - это может рассказать ее адвокат. Я дал машину другу, у него якобы машина в ремонте была, попросил», - рассказал Шамшилов.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль Mercedes, за рулем которого якобы находилась модель и участница популярного реалити-шоу Виктория К., насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.