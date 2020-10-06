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Иммунолог рассказал об особенности невосприимчивых к COVID-19 пациентов

Ян Брацкий
13:51 06.10.2020
По его мнению, генетика человека определяет все, от обмена веществ до невосприимчивости к некоторым инфекционным заболеваниям.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Attila Volgyi, Xinhua, Globallookpress

Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции на генетическом уровне - вполне нормальное явление. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он прокомментировал сообщение Роспотребнадзора, в котором уверяется, что определенные генные мутации могут избавить человека от COVID-19.

«Генетическое разнообразие людей на планете огромно. Определенные наборы генов у конкретно взятого человека могут приводить к тому, что у него есть предрасположенность к болезням суставов, но он никогда не заболеет атеросклерозом, например. Гены - это обмен веществ, склонность или устойчивость к заболеваниям», - заявил Болибок. 

Среди таких счастливчиков, согласно заявлению Роспотребнадзора, могут оказаться недавно переболевшие острыми респираторными заболеваниями.

Это тоже поддается медицинской логике, добавил эксперт. Именно коронавирусы вызывают до 20% всех ОРВИ. Поэтому люди, переболевшие простудой, какое-то время могут находиться под защитой иммунитета.

«С этой пандемией мы четко видим, что есть большая часть людей, которые болеют бессимптомно. В основном это дети и молодые люди. Кто-то переносит в виде ОРВИ, но чем старше человек или у него есть сопутствующие болезни, тем тяжелее он болеет. Там доходит до пневмонии,  реанимации и кислородной терапии», - добавил врач.

Еще одна категория людей, которые могут не бояться заражения, - обладатели перекрестного иммунитета. Как это работает, врач объяснил на примере птицефабрики, где проводится массовая вакцинация.

«Вакцина от птичьего варианта коронавируса широко используется в птицеводстве в виде аэрозоля. Она распыляется в воздух. Те люди, которые с этими вакцинами работают, у них наверняка есть перекрестный иммунитет к COVID-19», - пояснил иммунолог.

Тем не менее главная защита от коронавирусной инфекции находится внутри организма каждого человека. Это так называемый врожденный иммунитет, с которым человек рождается, считает медик. Именно поэтому за его состоянием необходимо пристально следить и поддерживать.

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