Прокуратура проверит обстоятельства госпитализации учеников школы в Великих Луках

По факту массовой госпитализации учеников средней школы в Великих Луках Псковской области организована прокурорская проверка.

Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ведомства. Недомогание во время торжественной линейки почувствовали сразу несколько учеников из разных классов.

«По указанию прокурора области организована проверка по факту госпитализации 12 несовершеннолетних учащихся общеобразовательной школы №7 города Великие Луки. В ходе проверки будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям сотрудников образовательной организации», - рассказал старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ Юрий Зайцев.

Состояние госпитализированных детей оценивается удовлетворительно. У школьников взяты все необходимые анализы. Существует несколько версий произошедшего, но ни одна из них не разглашается.

К проверке подключены правоохранительные органы, Комитет по здравоохранению региона и Роспотребнадзор.