«Поехал на велосипеде и стало плохо»: брат художника «Митьков» Тихомирова рассказал о его гибели

Умершему в Санкт-Петербурге художнику Владимиру Тихомирову стало плохо с сердцем во время велосипедной прогулки. Об этом «Звезде» рассказал его брат, художник Виктор Тихомиров.

«Скончался в субботу от сердца. Точный диагноз нам скажут позже… Стало плохо на улице. Вызвали скорую, увезли, в скорой он скончался… Поехал на велосипеде и стало ему плохо», - пояснил собеседник.

Тихомиров назвал брата талантливым, но не очень общительным человеком.

«Во многих музеях находятся его картины, наивного такого направления, но достаточно высокого уровня, чтобы участвовать в такой художественной группе, как наша («Митьки» - прим.). Человек не очень общительный, в отличие от меня», - отметил он.

По словам Тихомирова, похороны художника состоятся в пятницу, 9 октября.

Один из основателей арт-группы «Митьки» Владимир Тихомиров скончался на 69-м году жизни. Группа была создана в 1980-е годы, объединила художников, музыкантов, поэтов и писателей. За короткое время живопись участников стала одной из главных составляющих ленинградского культурного андеграунда конца двадцатого века.