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Кинолог оценил идею введения курсов для владельцев собак крупных пород

Иван Линдеманн
15:02 05.10.2020
Константин Карапетьянц подчеркнул, что животному необходимы три базовые вещи: внимание, прогулки и обучение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Claudia Peters, Pixabay

Инициатива руководителя общественного движения «За безопасность», связанная с тем, что необходимо ввести определенный кинологический минимум для владельцев крупных собак, очень правильная. Такое мнение в комментарии телеканалу «Звезда» высказал президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц.

«Я со всех сторон ее поддерживаю по той простой причине, что уровень кинологической грамотности владельцев наших собак оставляет желать лучшего. Многие почему-то считают, что, заведя собаку, достаточно ее кормить, достаточно с ней гулять, достаточно ее потрепать за ушко. Но это совсем не так. Собака - это животное, которое обладает определенными чувствами, определенными качествами, в том числе рабочими», - сказал эксперт.

Карапетьянц подчеркнул, что животному необходимы три базовые вещи: внимание, прогулки и обучение. Если этим не заниматься, то те потребности, которые есть у собаки, не будут удовлетворяться.

«Неудовлетворенные потребности ведут к деструктивному поведению. Деструктивное поведение ведет к каким-то проблемам. Проблемы эти вызваны тем, что собака не знает, как себя правильно вести. Почему она не знает? Потому что владелец не знает, как себя правильно вести с собакой, и не знает, как научить собаку правильному поведению», - уточнил кинолог.

Также он заявил, что расширил бы данную инициативу и на маленьких собак.

«И собаки среднего роста, и собаки маленькие тоже доставляют достаточно большое количество проблем», - сказал Карапетьянц.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил главе МВД Владимиру Колокольцеву обращение с просьбой обязать владельцев собак крупных пород проходить специальные кинологические курсы.  По мнению общественника, все чаще появляются новости об очередном нападении домашней собаки. При этом, жертвами оказываются как взрослые, так и дети.

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