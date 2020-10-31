Пульмонолог назвал бесполезные маски против коронавируса

Профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак в разговоре со «Звездой» рассказал, какие маски не могут защитить от коронавируса.

По его словам, от вируса не уберегут сетчатые маски с большими ячейками. Они не смогут задержать опасные частицы.

«Сейчас пошли какие-то маски, как сетка, с большими ячейками. Тоненькая сетка нейлоновая. Это бесполезная маска. Маска не должна пропускать некоторые частицы – вот задача маски. То есть размеры пор в этой маске должны быть такими, чтобы не пропускать частицы, чтобы снижать нагрузку на дыхательный аппарат», - отметил Бабак.

Ранее эксперт по фармацевтической безопасности Владимир Аникеев рассказал «Звезде» о способах проверить качество средства защиты. Например, при выборе одноразовой маски следует отдать предпочтение трехслойным – они обеспечивают более высокую степень защиты.