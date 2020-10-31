Эксклюзив «В шоковом состоянии»: врач-реаниматолог рассказал о взрыве в клинике Челябинска Светлана Головина По предварительным данным, никто из пациентов и сотрудников не пострадал. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: МЧС РФ В момент взрыва в студенческой клинике Челябинска пациенты и сотрудники находились в панике, рассказал «Звезде» врач-реаниматолог Максим Архипов. «Эвакуировали всех пациентов. Паника была, все на эмоциях в шоковом состоянии», - отметил он. По словам специалиста, ощущалась мощная встряска клиники. В результате ударной волны сгорело несколько этажей соседнего здания. «Из пациентов никто не пострадал. Пациентов с коронавирусом сразу эвакуировали в соседнее здание. Сейчас занимаются распределением по больницам», - сказал Архипов. По предварительным данным, никто из пациентов и сотрудников не пострадал. Ранее очевидцы опубликовали в Сети момент возгорания кислородной будки у здания медучреждения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика