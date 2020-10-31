«В шоковом состоянии»: врач-реаниматолог рассказал о взрыве в клинике Челябинска
По предварительным данным, никто из пациентов и сотрудников не пострадал.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: МЧС РФ
В момент взрыва в студенческой клинике Челябинска пациенты и сотрудники находились в панике, рассказал «Звезде» врач-реаниматолог Максим Архипов.
«Эвакуировали всех пациентов. Паника была, все на эмоциях в шоковом состоянии», - отметил он.
По словам специалиста, ощущалась мощная встряска клиники. В результате ударной волны сгорело несколько этажей соседнего здания.
«Из пациентов никто не пострадал. Пациентов с коронавирусом сразу эвакуировали в соседнее здание. Сейчас занимаются распределением по больницам», - сказал Архипов.
По предварительным данным, никто из пациентов и сотрудников не пострадал.
Ранее очевидцы опубликовали в Сети момент возгорания кислородной будки у здания медучреждения.