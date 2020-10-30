Эксклюзив «Возможно, есть кто-то живой»: жительница Измира рассказала о разборе завалов после землетрясения Кирилл Васин На данный момент известно о 12 погибших и 438 раненых в Турции, спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mehmet Ozdogru Keystone Press Agency Globallookpress Жительница Измира Анастасия Карафил в разговоре со «Звездой» рассказала, как спасатели продолжают разбирать завалы в пострадавшем от землетрясения турецком городе. «Возможно, кого-то нашли, потому что все спасатели пошли в эту сторону. Сейчас все оживились, подъехали сюда, дом продолжают разбирать. Возможно, там кто-то есть все-таки живой», - отметила Карафил. Мощное землетрясение произошло в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос. Его магнитуду власти Турции оценили в 6,6. Оно вызвало значительные разрушения на греческих и турецких территориях. На данный момент известно о 12 погибших и 438 раненых в Турции, спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика