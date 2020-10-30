Врач рассказал об опасности развития тромбозов у переболевших коронавирусом

Главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов в разговоре со «Звездой» рассказал об опасности развития тромбозов у переболевших коронавирусом.

«Одним из опасных проявлений коронавируса являются различные системные тромбозы, которые могут возникать в крупных и мелких сосудах нашего организма. Многие врачи говорят о том, что к ним поступают пациенты, перенесшие коронавирус, с развитием тромбозов в пределах нескольких недель после перенесения инфекции», - отметил специалист.

Он также объяснил, что такое тромбоз. По его словам, тромбоз – это когда в мелких и крупных сосудах образуются тромбы, которые препятствуют току крови, возникает недостаток поступления крови в тот или иной орган.

«Это связано с тем, что человек клинически выздоравливает, но вирус еще продолжает размножаться в нем, и это приводит к таким нежелательным явлениям», - заключил Сапронов.

Ранее заведующий кафедрой, директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин рассказал, какие системы организма при заражении коронавирусом страдают в первую очередь. Он также отметил, что любой респираторный вирус, который вызывает банальное ОРЗ, может вызывать и нарушение обоняния.