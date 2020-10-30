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Врач рассказал о самых уязвимых системах организма при заражении коронавирусом

Кирилл Васин
16:55 30.10.2020
Свистушкин отметил, что к вирусу нельзя относиться легкомысленно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: COVER Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Заведующий кафедрой, директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин в разговоре со «Звездой» рассказал, какие системы организма при заражении коронавирусом страдают в первую очередь.

«Сейчас мы достаточно много знаем о проявлениях коронавируса и последствиях при воздействии вируса на организм. В первую очередь, страдает обоняние. Это очень распространенный симптом - у 80-85% пациентов отмечается нарушение обоняния и вкуса», - отметил специалист.

По его словам, любой респираторный вирус, который вызывает банальное ОРЗ, может вызывать и нарушение обоняния. В первую очередь, это вирус гриппа, но коронавирус ведет себя иначе, по-другому воздействуя на обонятельный рецептор, орган обоняния. Эксперт подчеркнул, что при гриппе поражаются рецепторные клетки, которые воспринимают молекулы запаха, а при коронавирусе чувствительные клетки остаются интактными, поражаются окружающие их аппаратные клетки, сосуды, которые подходят к обонятельному анализатору, и из-за этого возникают трудности при лечении таких пациентов.

«Цепочка в органах чувств непосредственно связана с обонянием. Когда возникает отек в носу, мы хуже воспринимаем запахи, и кажется, что при этом пища становится безвкусной. Мы иногда употребляем термин “все как трава” - пища безвкусная. Это связано с тем, что обоняние и вкус идут рука об руку. Когда теряется обоняние, то теряется и вкус. Это не значит, что происходит само нарушение чувствительных зон, - они оказываются не затронуты, но за счет того, что есть взаимосвязь запах-вкус, происходит нарушение вкуса», - подчеркнул Свистушкин.

Он заметил, что те препараты, которые сегодня применяются при коронавирусной инфекции и назначаются при средней степени тяжести заболевания, в определенной мере, положительно влияют на орган обоняния. Но, бывает, кроме потери обоняния и вкуса у человека ничего другого может и не быть - насморка, боли в горле, кашля. При легком течении запахи и вкус возвращаются самостоятельно, в том числе и без лечения.

«Где-то около месяца назад появились данные, что еще и слух может нарушаться. Но, к счастью, это пока единичные случаи. В Англии два-три случая, в Египте, но пока это не так часто. Хотя, надо сказать, что предпосылка к этому есть: те рецепторы, за которые цепляется вирус, разбросаны по всему организму. Они есть в слизистой полости носа - страдает обоняние, они есть в органе слуха, поэтому, потенциально, это может возникать. Мы на это обращаем внимание, мы готовы к этому. Мы призываем серьезно относиться к этой проблеме», - заключил специалист.

Ранее исследователи из США, изучая возможные места возникновения очага COVID-19, от которого он затем распространяется по организму, сделали вывод, что вирус лучше всего размножается в ротовой полости.

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