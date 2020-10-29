«Первый шаг»: бельгийский политолог рассказал, каких последствий теракта в Ницце ждут в Европе

Бельгийский политолог Крис Роман в разговоре со «Звездой» рассказал, как теракт в Ницце отразится на Европе.

«Уже 20-30 лет мы импортируем много иммигрантов. Мы ожидаем, что иммигрант, который едет к нам, уважает нашу культуру, традиции, язык. Но проблема Европы в том, что мы импортировали в том числе и ваххабитов. Они создали ИГИЛ*, и так далее. В Европе сейчас около десяти тысяч террористов свободно гуляют по улицам», - заявил Роман.

По его словам, спецслужбы европейских стран следят за ситуацией, но знают далеко не обо всех террористах. Политолог добавил, что о подобной ситуации предупреждали многие политические партии, в том числе – движение Марин Ле Пен.

«У большинства из них есть французский или бельгийский паспорт. Что произошло в Ницце – это первый шаг», - заключил специалист.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. На данный момент известно о трех погибших, включая священника. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент страны Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

*ИГИЛ - запрещенная на территории России террористическая организация.