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Психолог рассказал о «детской болезни», которая формируется у взрослых из-за Instagram

Светлана Головина
12:00 29.10.2020
По словам специалиста, социальные сети являются хорошей тренировкой дефицита внимания, однако необходимо соблюдать меру.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Руководитель Центра психологической помощи, популярный блогер Александр Шахов рассказал «Звезде» об особенностях влияния Instagram на систему внимания человека.

«Instagram наиболее четко сформировал у пользователей  клиповое мышление  -  это определенное влияние на систему внимания и концентрации. Мы смахиваем посты, а для мозга это значит быстрое переключение с темы на тему, следовательно, я не вдумываюсь, не вчитываюсь, а приучаю свой мозг постоянно переключать внимание. С этой точки зрения психологи и социологи стали больше говорить, что тот диагноз, который раньше ставили только детям, - синдром дефицита внимания гиперактивности, - стали диагностировать взрослым», - сказал психолог.

По словам Шахова, социальные сети являются хорошей тренировкой дефицита внимания. Внимание - это способность на определенное время удерживать свое сознание на конкретном объекте.

Однако, если мы проводим в Сети ежедневно по пять-шесть часов, то на самом деле тренируем способность «не удерживать сознание».

«Люди все больше привыкают к поверхностным постам, где все очень упрощено. Они не готовы серьезно размышлять, получать какие-то фундаментальные знания. Сейчас тенденция в Instagram - сторис, что сделало потребление информации еще быстрее», - акцентровал психолог.

Все это оказывает серьезное негативное влияние на остальные сферы жизни человека. Людям становится сложнее учиться, поскольку любое обучение подразумевает постоянное удержание внимания. Кроме того, становится тяжело общаться между собой, так как многие уже не могут обойтись без телефона.

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