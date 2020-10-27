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Эксперт рассказал, почему некоторые люди не заражаются COVID-19

Кирилл Васин
16:43 27.10.2020
Специалист отметил, что каждый случай устойчивости к вирусу нужно разбирать отдельно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Louis Reed, Unsplash.,com

В разговоре со «Звездой» доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин рассказал, почему некоторые люди при контакте с инфицированными не заражаются коронавирусом. По его словам, дело в высоком уровне естественного иммунитета.

«Высокий уровень естественного иммунитета. Каждый отдельный случай должен разбираться. Есть люди, которые доживают чуть ли не до ста лет, потому что исходные показатели очень высокие. Это дано природой, родителями», - отметил специалист.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что ученые обнаружили людей, которые не болеют коронавирусом даже при многократном контакте с зараженными.

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