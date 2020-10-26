Врач рассказал, как сахар и мясо могут спровоцировать рак

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов в разговоре со «Звездой» рассказал об опасности чрезмерного потребления сахара, красного мяса и связанных с этим рисках возникновения рака.

«Чрезмерное потребление сахара и содержащих его продуктов приводит к лишнему весу, ожирению, что несет за собой не только гипертоническую болезнь, но и сахарный диабет 2-го типа, на фоне которого нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее», - рассказал Титов.

По его словам, злокачественным опухолям нужно питание, для чего хорошо подходит глюкоза. Титов подчеркнул, что диабет 2-го типа при чрезмерном потреблении сахара может привести к тому, что клетки поджелудочной железы перестанут вырабатывать инсулин.

Эксперт также отметил, что жирное красное мясо, особенно жареное на углях, переработанное, тоже повышает риск развития рака из-за большого содержание канцерогенов.

Ранее онколог рассказал, какая привычная еда вызывает предраковые мутации. Как отметил Алексей Невольских, риск развития злокачественной опухоли можно снизить на 35-40%, но для этого нужно соблюдать несложные меры профилактики.