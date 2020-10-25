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Последствия взрыва: опубликованы новые кадры с танкером «Генерал Ази Асланов»

Анна Касаткина
08:28 25.10.2020
Инцидент произошел в Азовском море вечером 24 октября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» публикует новые кадры с танкером «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. На них можно увидеть последствия взрыва и последующего пожара на судне.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Танкер шел без груза, когда случился взрыв. По мнению специалистов, взорвались пары нефтепродуктов.

На борту находилось 13 членов экипажа. Десятерых удалось спасти, госпитализация им не потребовалась. Трое считаются пропавшими без вести, на их поиски вылетели вертолеты МЧС России.

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