«Полная потеря управления»: переговоры диспетчерской службы и танкера после взрыва на борту в Азовском море

В результате взрыва на борту российского танкера «Генерал Ази Асланов» судно полностью потеряло ход и управление. Это следует из переговоров экипажа с диспетчерской службой. Запись оказалась в распоряжении телеканала «Звезда».

«"Генерал Ази Асланов", мне нужно от Вас срочно получить информацию: какое состояние дел на борту, сколько человек экипаж и уточните, сколько оказались за бортом»? «За бортом оказались три человека. Произошел взрыв второго и первого танков. Поиски обломков на палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают часть экипажа». «Название буксира»? «Сириус», буксир «Сириус». «Какой груз на борту, какой нефтепродукт везете»? «Судно в балласте». «Сколько членов экипажа на борту было? «На борту было 13 членов экипажа». «Откуда и куда направлялись»? «Следовали из нейтральных вод в порт Ростова». «В каком состоянии машина находится»? «Ничего не работает, главный двигатель не в работе, полная потеря управления». «Ясно. Оставайтесь на связи, канал 1,6. Позже Вас вызову».

Инцидент произошел сегодня вечером. По версии МЧС, на борту танкера были нарушены правила техники безопасности при проведении огневых работа и взорвались остаточные пары топлива.

В настоящее время на месте происшествия находятся несколько спасательных кораблей, которые ведут поиски трех членов экипажа, оказавшихся за бортом.

Расследование случившегося поручено группе сотрудников Следственного комитета. Эксперты и криминалисты направлены на место.