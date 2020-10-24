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В Американском геофизическом союзе объяснили ошибочный отказ в публикации российским ученым

Анна Касаткина
11:17 24.10.2020
Авторы могут повторно отправить рукопись в журнал, пояснили в организации.
В Американском геофизическом союзе объяснили ошибочный отказ в публикации российским ученым
© Фото: Roscosmos, via, Globallookpress

Американский геофизический союз (AGU) прокомментировал ситуацию со статьей российских ученых, отклоненной для публикации в журнале Geophysical Research Letters из-за санкций. Представители AGU сообщили «Звезде», что допустили ошибку.

«После тщательного изучения процесса, через который прошла эта рукопись, мы определили, что ошиблись, заявив, что статья в журнале не может быть рецензирована из-за санкций. Приносим свои извинения авторам», – говорится в ответе союза на запрос телеканала.

Отмечается также, что авторы могут повторно отправить рукопись в журнал либо подать заявку в другое издание AGU. В любом случае рукопись будет следовать той же процедуре, что и любая другая, отметили в организации.

«Рецензенты журнала должны принять окончательное решение о том, будет ли он принят, исключительно на основании результатов исследования», – заключается в сообщении.

Ранее стало известно, что в США отклонили заявку на публикацию статьи ученых Института прикладной физики РАН «Новая связь между Эль-Ниньо – Южным колебанием и атмосферным электричеством».

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