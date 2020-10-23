Эксперт нашла скрытый символ в украшениях председателя ЦБ России

Брошь председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в виде волны может служить невербальным посланием дипломатическим кругам. В ней она появилась на большой пресс-конференции регулятора. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Инга Корягина.

По словам эксперта, Набиуллина не первый раз использует различные символы в своих украшениях. В данном случае волнообразная брошь также может свидетельствовать о характере восстановления экономики России.

«Любые подобные украшения, особенно брошки, - признак дипломатии. Они зародились изначально в дипломатической среде. Таким образом, например, Мадлен Олбрайт в годы работы госсекретарем США оповещала до начала своей речи о том, в каком направлении и с какими эмоциями она будет преподносить следующую новость. Набиуллина пошла тем же путем и пытается сообщить некие невербальные послания. Другое дело, кто ее читает и понимает ли?» - отметила Корягина.

Ранее ЦБ России принял решение не менять уровень ключевой ставки по итогам заседания совета директоров. Таким образом, она осталась на уровне 4,25% годовых. Банк России заявил, что оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

До этого Эльвира Набиуллина была замечена с брошами в виде буквы V, а также знака play and pause. На вопрос журналистов председатель ЦБ ответила, что подбирает наряды и аксессуары исходя из настроения.