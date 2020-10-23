«Впечатляющий опыт»: участник от Германии о беседе с Путиным на заседании «Валдая»

Руководитель исследовательских программ Гессенского фонда исследований мира и конфликтов, профессор-исследователь Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ханс-Иохим Шпангер рассказал телеканалу «Звезда» о разговоре с Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Я посещал большое количество встреч с президентом в прошедшие годы, и ранее он был в довольно воинственном настроении. У меня сложилось впечатление, что он был вдумчивым. И я думал, почему. Может быть, потому, что коронавирус, который, к сожалению, затронул нас всех так или иначе, произвел на него большое впечатление. Он является настоящим вызовом для нас, и нам придется жить с этим вирусом в ближайший год», - сказал он.

Шпангер подчеркнул, что Путин потратил много времени на то, чтобы ответить на вопросы участников.

«Этот разговор никаким образом не срежиссирован, это свободная дискуссия. Этот факт является очень впечатляющим опытом», - резюмировал профессор.

Ранее о беседе с президентом России телеканалу «Звезда» рассказал участник от Канады, профессор политологии Карлтонского университета Петр Дуткевич. Он назвал Путина твердым защитником интересов РФ.