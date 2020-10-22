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«Твердый защитник интересов РФ»: участник от Канады оценил выступление Путина на «Валдае»

Иван Линдеманн
23:49 22.10.2020
Петр Дуткевич рассказал, что разговор с президентом получился хорошим. Путин уделил участникам достаточное количество времени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru

Онлайн-формат международного дискуссионного клуба «Валдай» задает совершенно другую динамику встречи и условия для разговора с Владимиром Путиным. Такое мнение высказал участник от Канады, профессор политологии Карлтонского университета Петр Дуткевич, который задал вопрос президенту России.

«На удивление, получилось хорошо, мы смогли задавать вопросы, а он нам уделил столько времени. Это дало возможность задать вопросы и получить существенные ответы», - сказал он телеканалу «Звезда».

Дуткевич заявил, что президент РФ был в двойной роли.

«Он был твердым защитником интересов России, как тогда в Мюнхене, когда он поразил европейских коллег. С другой стороны, в нем появился какой-то идеализм, потому что он начал говорить о защите окружающей среды. Это впервые так серьезно зазвучало. Потом он начал говорить о доверии и других философских категориях, которые политики обычно не используют», - подчеркнула профессор.

Он заявил - ему важно было услышать, что молодежь будет ключевым элементом в построении будущего России. Дуткевич уточнил у Путина, когда это произойдет, ведь в настоящее время, как сказал участник, молодежь  недовольна: проблемы в экономике и с рабочими местами.

«Причем, это не проблема России, так по всему миру. Чем тогда Россия отличается от Германии? Я на этот вопрос ответа не получил. С другой стороны, получил косвенный ответ. В том смысле, что молодежь ориентирована на ценности, о которых говорил президент - окружающая среда, достойная жизнь, новые условия, как не поддаваться страху пандемии», - рассказал профессор.

Также он отметил, чего ему не хватило в речи президента РФ -  большей конкретики по поводу того, как молодежь может получить новые возможности в образовании, в социальной деятельности и в политике.

Владимир Путин принял участие в заседании клуба «Валдай» в четверг, 22 октября. В числе прочего он ответил на вопрос о своем президентстве. Глава государства сказал, что понимает, что его пребывание в этой должности закончится.

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