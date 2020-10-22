В Минсельхозе объяснили рост цен на сахар

Цены на сахар в России в настоящий момент соответствуют уровню 2018 года. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов, комментируя новость об увеличении стоимости сахара.

«С одной стороны, мы сейчас действительно наблюдаем рост цен по сравнению с 2019 годом. Но я бы акцентировал внимание не на росте, а на том, что в 2019 году цена упала. Сейчас мы находимся на уровне 2018 года по ценам. В 2019 году мы собрали рекордный урожай сахарной свеклы. У нас было рекордное производство сахара. Соответственно, это повлияло на внутреннюю цену и на сахарную свеклу, и на сахар. Цены были рекордно низкие... В целом, текущая ценовая ситуация соответствует 2018 году», - объяснил специалист.

Титов при этом добавил, что в 2020 году не получилось собрать столь большое количество урожая, как это было годом ранее. В то же время, по словам представителя Минсельхоза, дефицита сахара в России в ближайшее время не ожидается, поскольку у страны есть большие запасы данного продукта.