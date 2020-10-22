Добровинский рассказал о позиции потерпевших по смягчению приговора Ефремову

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова после выплаты компенсации не соглашались на смягчение приговора и просят оставить приговор в силе. Об этом «Звезде» заявил адвокат Александр Добровинский.

«Просим оставить приговор в силе… У меня совершенно четкие инструкции от моих доверителей, мы стоим на своей позиции», - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что трое потерпевших по делу не против смягчения наказания Ефремову, так как он выплатил компенсацию морального ущерба, при условии истинного раскаяния с его стороны.