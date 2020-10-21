Косметолог рассказала, как избежать высыпаний при ношении маски

Косметолог Дарья Баскакова рассказала «Звезде», каким образом следует пользоваться масками, чтобы избежать высыпаний. Своевременная смена маски и правильный уход за кожей лица позволят минимизировать последствия от ношения нужного в условиях пандемии COVID-19 аксессуара.

По словам врача, в последнее время проблема кожных высыпаний становится все более актуальной в связи с длительным ношением масок.

«Безусловно, мы в последние месяцы очень часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят все больше пациентов с высыпаниями, связанными с длительным ношением масок. Появился даже специальный шуточный термин для этих высыпаний - "маскные"», - рассказала специалист.

Баскакова отметила, что в большей степени этой проблеме подвержены те люди, у которых изначально есть склонность к высыпаниям, то есть люди с жирной, чувствительной, с нарушенным водно-ликвидным барьером кожей.

По словам косметолога, лечатся такие высыпания относительно несложно, однако, если не обращаться к специалисту, этот процесс может протекать достаточно долго и болезненно.

В первую очередь специалист рекомендует своевременно менять маски.

«Идеальный вариант - это смена маски каждые два часа, по возможности хорошо умываться и обрабатывать лицо как утром, так и вечером после того, как вы уже сняли маску», - сказала Баскакова.

Также специалист заметила, что риск заполучить высыпания возрастает при активном использовании косметики. Также косметолог посоветовала не прикасаться к лицу немытыми руками.

Говоря о материале, из которого изготовлена маска, Баскакова сообщила, что при ношении хлопковых и шелковых масок шансы заполучить высыпания меньше.

Особенно возрастают риски, если маска носится целый день или даже повторно используется на следующий день. Многоразовые маски необходимо стирать каждый день. Косметолог подчеркнула, что ношение одной маски два дня подряд недопустимо. При использовании многоразовой маски лучше всего иметь в запасе три-четыре маски и надевать новую каждые два-три часа.