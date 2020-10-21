В БДТ опровергли слухи о плохом самочувствии актрисы Крючковой

Состояние здоровья актрисы Светланы Крючковой не вызывает опасений, и сегодня она выйдет на сцену. Об этом сообщили в пресс-службе Большого драматического театра.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили сообщил, что несколько дней назад любимицу зрителей госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.

«Спектакль сегодня состоится, она выйдет на сцену, а это значит, что с ней все в порядке. Ее словам, которые она дала журналистам, можно верить, а желтые публикации, они постоянно множатся, как обычно», - рассказала «Звезде» пресс-секретарь Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Анастасия Клобукова.

Светлана Крючкова - актриса театра, кино и озвучивания, народная артистка РСФСР, лауреат премии «Ника». Наиболее известна ее роль Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена».