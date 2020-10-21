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Педагог центра в Лобне, где подорвался подросток, рассказала о руководителе военно-патриотического кружка

Анна Касаткина
13:00 21.10.2020
По словам женщины, стаж работы преподавателя составляет более десяти лет.
Педагог центра в Лобне, где подорвался подросток, рассказала о руководителе военно-патриотического кружка
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Педагог военно-патриотического кружка в детском центре подмосковной Лобни, где при взрыве снаряда времен ВОВ погиб подросток, соблюдал технику безопасности на занятиях. Об этом «Звезде» рассказала преподаватель вокала центра Гульнара Залялова.

«Очень порядочный, ответственный человек, бывший военный, поэтому я думаю, что вся техника безопасности, которая должна была быть соблюдена, он это соблюдал», – сказала она.

Залялова отметила, что стаж работы педагога в центре составляет более десяти лет. Она уверена, что «такого просто не может быть», чтобы он дал ребенку снаряд, который мог взорваться.

Преподаватель добавила, что коллекция предметов времен ВОВ, которая хранилась в центре, не могла быть опасна.

«Все, что хранилось – это все муляжи… Это все безопасно, это как экспозиция, на которую водилось большое количество детей из города», – подчеркнула она.

Накануне в Лобне в центре дополнительного образования в руках у 14-летнего мальчика сдетонировал противотанковый патрон. В результате взрыва ребенок погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело, педагог военно-патриотического кружка и директор центра задержаны.

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