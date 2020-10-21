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Михалков считает, что получил звание Героя Труда авансом

Анна Назайкина
12:14 21.10.2020
Сегодня известному режиссеру исполняется 75 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich, Globallookpress

Режиссер Никита Михалков, получивший сегодня звание Героя Труда, в разговоре со «Звездой» заявил, что считает награду авансом. Также он добавил, что отмечать событие пока не собирается в связи с пандемией коронавируса.

«Я очень благодарен за эту награду и считаю ее авансом, а проводить я ничего не буду, потому что сейчас не время. Поэтому дождемся удобного случая, и когда все это немножко спадет, можно будет и попраздновать», - сказал Михалков.

Кроме того, режиссер рассказал, что на сегодня у него запланировано несколько съемок, поэтому день рождения он проведет в работе.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда режиссеру Никите Михалкову. В тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, отмечается, что звание присуждено известному режиссеру «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

Кроме того, сегодня, 21 октября, Никита Михалков отмечает юбилей, ему исполнилось 75 лет. За годы работы кинорежиссер неоднократно становился лауреатом престижных наград, среди которых «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, «Оскар» и многие другие.

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