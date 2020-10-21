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В Госдуме рассказали, как запрет на рекламу в почтовых ящиках скажется на бизнесе

Анна Касаткина
11:31 21.10.2020
По мнению депутата, легальному бизнесу инициатива пойдет только на пользу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Запрет на рекламу в почтовых ящиках не только не ударит по малому бизнесу, но и поможет ему. Таким мнением со «Звездой» поделился один из авторов соответствующей инициативы, депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев.

«Легальному бизнесу это только поможет. Вот это все (распространяемая сейчас реклама. - Прим. ред.) находится в серой, черной зоне… Мы же не понимаем, как они размещаются, кому они оплачивают, по каким договорам. То есть это как раз в защиту малого бизнеса, а не во вред», - сказал он.

Зубарев также отметил, что в западных странах почтовые ящики являются частной собственностью и в них нельзя положить все что угодно, и России нужно идти по этому пути.

Инициатива о запрете на рекламу в почтовых ящиках в жилых домах направлена на защиту граждан от мошенников и должна помочь сделать подъезды чище. У предложения нашлись и противники, которые утверждают, что запрет ударит по малому бизнесу, которому не по карману более дорогие способы презентации своих товаров и услуг.

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