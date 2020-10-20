Опубликованы первые кадры с места трагедии в подмосковной Лобне, где погиб 15-летний подросток. Школьник пострадал в результате неосторожного обращения с боеприпасом времен Великой Отечественной войны.

Подросток являлся воспитанником военно-патриотического кружка и, как рассказала «Звезде» его знакомая, большим любителем экспедиций в места ведения боев. По одной из версий, ребенок погиб во время работы с очередным «трофеем», который он хотел показать педагогу.

На опубликованных кадрах видны машины оперативных служб и сотрудники правоохранительных органов. В детско-юношеском центре «Созвездие» продолжаются следственно-оперативные действия. По факту случившегося назначена прокурорская проверка.