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Опубликованы первые кадры с места трагедии в подмосковной Лобне

Ян Брацкий
21:05 20.10.2020
По одной из версий, ребенок мог пострадать во время работы с найденным ранее боеприпасом времен Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Опубликованы первые кадры с места трагедии в подмосковной Лобне, где погиб 15-летний подросток. Школьник пострадал в результате неосторожного обращения с боеприпасом времен Великой Отечественной войны.

Подросток являлся воспитанником военно-патриотического кружка и, как рассказала «Звезде» его знакомая, большим любителем экспедиций в места ведения боев. По одной из версий, ребенок погиб во время работы с очередным «трофеем», который он хотел показать педагогу.

На опубликованных кадрах видны машины оперативных служб и сотрудники правоохранительных органов. В детско-юношеском центре «Созвездие» продолжаются следственно-оперативные действия. По факту случившегося назначена прокурорская проверка.

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