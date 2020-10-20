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«Бухгалтерский подход»: военный эксперт оценил предложение Минфина о сокращении ВС РФ

Анна Касаткина
14:22 20.10.2020
Виктор Мураховский отметил, что подобный подход не применим к области государственных расходов на оборону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Предложение Минфина об оптимизации бюджета за счет сокращения Вооруженных сил РФ нереалистично и не учитывает особенности и специфику этой сферы. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

«На мой взгляд, предложение Минфина абсолютно нереалистично, они абсолютно не учитывают особенности и специфику Вооруженных сил, особенности военной службы и текущую ситуацию с укомплектованностью военнослужащими по контракту, офицерами. То есть это бухгалтерский подход, который применим, наверное, где-нибудь на бирже финансовой, но не применим абсолютно к области государственных расходов на оборону», - сказал он.

Ранее мотивированную позицию о неприемлемости данных предложений в Совет безопасности РФ направило Минобороны. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день численность и структура Вооруженных сил определена исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность, подчеркнули в Минобороны.

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