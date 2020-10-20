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Людмила Чурсина поделилась воспоминаниями о Скобцевой

Анна Касаткина
13:41 20.10.2020
Актриса пожелала родным и близким со смирением принять уход близкого человека.
Людмила Чурсина поделилась воспоминаниями о Скобцевой
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globalookpress

Актриса Ирина Скобцева была одной из красивейших актрис советского и российского кинематографа. Так о ней вспоминает народная артистка СССР Людмила Чурсина.

«Когда человек уходит, это всегда печально, это всегда потеря для близких, для родных, для друзей. А когда это еще человек искусства - это тем более (потеря. - Прим. ред.) для искусства. Ирина Константиновна была одной из красивейших актрис нашего кинематографа, особенно в Дездемоне - это просто не оторвать глаз. Красивая, способная, интеллигентная», - сказала она «Звезде».

Чурсина также отметила, что Скобцева и ее супруг Сергей Бондарчук были замечательной парой.

«Все мы приходим и уходим, поэтому только можно пожелать со смирением принять этот уход близким и родным. Светлая память», - добавила актриса.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась 20 октября. Ей было 93 года.

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