Эксклюзив «Ее очарование было бесконечным»: Валерий Баринов об Ирине Скобцевой Анна Назайкина Народная артистка РСФСР скончалась на 94-м году жизни. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой. По мнению актера, ее жизнь имела особый смысл. «Все больше уходят люди, на которых можно было равняться, с которыми можно было сверяться и творчеством, и человеческими качествами. Она была удивительной женщиной невероятной красоты и очень тонкого ума... Ее очарование было бесконечным... В каком бы возрасте она ни была, она была женщиной, и это очень ощущалось», - сказал Баринов телеканалу «Звезда». Советская и российская актриса Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщили в компании Федора Бондарчука Art Pictures. Причина смерти и другие подробности не разглашаются. Скобцева - вдова советского режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора и Алены Бондарчук. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика