Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Ее очарование было бесконечным»: Валерий Баринов об Ирине Скобцевой

Анна Назайкина
13:02 20.10.2020
Народная артистка РСФСР скончалась на 94-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой. По мнению актера, ее жизнь имела особый смысл.

«Все больше уходят люди, на которых можно было равняться, с которыми можно было сверяться и творчеством, и человеческими качествами. Она была удивительной женщиной невероятной красоты и очень тонкого ума... Ее очарование было бесконечным... В каком бы возрасте она ни была, она была женщиной, и это очень ощущалось», - сказал Баринов телеканалу «Звезда».

Советская и российская актриса Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщили в компании Федора Бондарчука Art Pictures. Причина смерти и другие подробности не разглашаются. Скобцева - вдова советского режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора и Алены Бондарчук.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.