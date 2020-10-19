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«Такова ее судьба»: создатель скульптуры Бабы-яги отреагировала на ее продажу в Лондоне

Ян Брацкий
18:06 19.10.2020
Скульптуру открыли два года назад в рамках международного арт-фестиваля.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: artlagosha, Facebook

Продажа скульптуры сидящей на лавке в Лондоне Бабы-яги с аукциона стала полной неожиданностью для ее создательницы - скульптора Ирины Лагошиной.

В беседе со «Звездой» мастер рассказала о создании скульптуры и ее появлении на улицах британской столицы. В Лондоне Баба-яга «поселилась» два года назад в рамках международного арт-фестиваля.

«Моя Баба-яга очень позитивная, она не выглядит страшной, она симпатичная, доброжелательная и с чувством юмора. Может, поэтому она и полюбилась», - отметила Лагошина.

День открытия скульптуры совпал с католическим Рождеством, вспомнила мастер. Из-за этого она опасалась, что мероприятие пройдет незамеченным.

«В этом время все сидят дома, но пришло очень много народу. Это говорило о том, что Баба-яга - непростой персонаж. Она все-таки заколдована. Тогда уже было понятно, что эта скульптура понравилась людям. Я удивилась, что она продана с аукциона. Я ничего об этом не знала. Я как скульптор сделала работу, а с владельцем я не поддерживаю контактов», - призналась Лагошина.

После начала пандемии коронавирусной инфекции власти Великобритании приняли решение сократить социальные контакты и убрали подобные объекты с улиц, чтобы не привлекать к ним большого скопления людей. Так Баба-яга оказалась на складе, с которого и была продана.

«То, что ее продали с аукциона, говорит о ее востребованности. Видимо этот персонаж обладает своей энергетикой и по сей день она не отпускает людей. Думаю, не просто так ее приобрели. Было бы здорово, если бы она стояла в Лондоне на улицею, но раз так сложилось - такова ее судьба», - подытожила скульптор.

В настоящее время скульптуры Бабы-яги установлены во многих российских и зарубежных городах. Эксперты отмечают популярность этого ведического персонажа. «Живую» Бабу-ягу часто можно встретить на всевозможных фестивалях, на которых она знакомит гостей с русской культурой и обычаями.

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