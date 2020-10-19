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Автоюрист рассказал о плюсах новой системы расчета стоимости ОСАГО

Анна Касаткина
13:13 19.10.2020
Во всем мире к добросовестным водителям применяется понижающий коэффициент, напомнил эксперт.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Новый расчет стоимости полиса ОСАГО с помощью единой базы данных страховщиков будет выгоден для дисциплинированных водителей. При помощи этой базы компании смогут получать сведения о количестве ДТП и опыте вождения конкретного человека в целом напрямую от ГИБДД, пояснил «Звезде» автоюрист Тимур Маршани.

Он уточнил, что во всем мире к добросовестным водителям применяется понижающий коэффициент.

«С учетом многих факторов - возраста, стажа, отсутствия ДТП, нарушения правил дорожного движения - все это будет индивидуально определяться страховщиком и уже учитываться при расчете страховой премии… Исходя из существующей международной практики, это большой, огромный плюс для экономии водителей добросовестных, дисциплинированных, которые соблюдают правила дорожного движения», - отметил Маршани.

В России ранее вступили в силу новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. С 19 октября приобрести страховые полисы также можно при помощи маркетплейсов.

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