Студент рассказал, как переживают трагедию в училище нижегородского стрелка

Студент Нижегородского училища-интерната Михаил в разговоре со «Звездой» рассказал, как в училище отреагировали на тройное убийство, в котором подозревается один из учащихся.

«Я когда увидел, прочитал (информацию об убийствах – прим. ред.), начал нервничать. Дал маме и бабушке почитать, они тоже понервничали. После этого я побоялся в училище пойти, но мама сказала не волноваться, и я пошел», - отметил Михаил.

По его словам, он побоялся, что подобная трагедия может повториться и в училище. Михаил также отметил, что преподаватели попросили не обсуждать произошедшее.

«Друзья пытаются это не обсуждать, учителя сказали, что лучше это не обсуждать, чтобы побыстрее улеглось», - отметил Михаил.

Ранее директор Нижегородского училища-интерната, где проходил обучение подозреваемый в убийстве троих мужчин молодой человек, рассказал, что он учился хорошо, но был замкнут и друзей не имел. По словам Дмитрия Кочина, молодой человек успел пробыть в учебном заведении чуть больше месяца, но за это время никаких претензий к нему не возникло, он вел себя корректно и не был агрессивным.

Вечером 12 октября в деревне Большеорловское молодой человек устроил стрельбу, в результате которой погибли трое мужчин. Еще три человека, включая бабушку предполагаемого стрелка, находятся в больнице. Позже подозреваемый был найден мертвым в лесу с признаками суицида.