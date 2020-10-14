Эксперт рассказал о главных правилах при подготовке автомобиля к зиме

Автор журнала «За рулем» Максим Кадаков посоветовал автовладельцам обратить внимание на два основных момента при подготовке автомобиля к зиме.

Первое, с чего нужно начать – замена шин. Для российских дорог предпочтительнее выбирать «шипованную» резину, но, конечно, нужно учитывать регион проживания и дороги, по которым будет ездить автовладельцы. Также обязательно нужно проверить аккумулятор, так как это специфическая часть автомобиля, подчеркнул Кадаков.

Он также посоветовал провести профилактику осмотра ходовой части, это можно совместить с процедурой по замене шин. Автомобиль нужно поднять на подъемнике и смотреть всю нижнюю часть, чтобы проверить, в каком состоянии тормозные трубки, не выливается ли масло и главное – тормозные колодки.

«Пока хорошая погода, пока машина относительно чистая, лучше это сделать сейчас. Во всяком случае, профилактический осмотр никому еще не мешал. Это основные вещи, которые нужно сделать до понижения температуры», - подчеркнул Кадаков.

Также не стоит забывать об «омывайке». Ее следует использовать при переходе на низкие показатели погоды.

«Не нужно сразу заливать «омывайку» для – 30 градусов, в этом смысла никакого нет. При переходной температуре нужно залить средство -10, - 15 градусов, при том, что у вас в бочке осталась вода. Соответственно, при переходе очень низких температур заливать «омывайку» на более низкие температуры», - добавил Максим.

Ранее Московским автомобилистам посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю. Такую рекомендацию дал Департамент транспорта столицы в среду, 14 октября.