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Асад оценил действия российских военных в Сирии

Лина Давыдова
08:00 01.10.2020
Башар Асад рассказал о впечатлении, которое сложилось у сирийских военных, сотрудничавших с российскими коллегами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская армия отличается не только хорошим техническим оснащением, но и высоким профессионализмом военнослужащих. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» заявил сирийский лидер Башар Асад.

«Вне всяких сомнений, российская армия очень хорошо оснащена технически. Это четко проявилось во время войны. С другой стороны, это профессиональная армия в полном смысле этого слова, умеющая точно определить цели и пути их достижения. Хотел бы отметить, что те российские военные, с которыми мы напрямую взаимодействовали на всех уровнях, трудились без перерыва. Например, в разгар сражений пилоты совершали первые вылеты в три часа утра, еще до восхода солнца, а заканчивали работать уже за полночь. У них не было времени на отдых. Конечно, нельзя не вспомнить и о том, что российская армия понесла потери в Сирии», - отметил Асад в разговоре с ведущей программы «Главное» Ольгой Беловой.

По словам сирийского лидера, Министерство обороны России вызывает к себе большое доверие, без которого было бы сложно совместными усилиями армий двух государств выполнять стоящие перед ними военные задачи.

«Что касается Министерства обороны, то это своего рода «зонтик», под прикрытием которого проходят действия «на земле», имеющий как военный, так и политический характер. Это ведомство вызывает к себе большое доверие, без которого было бы сложно совместными усилиями наших армий выполнять стоящие перед ними военные задачи. Основой этого доверия является высокий уровень транспарентности и честности. Это касается всех имеющихся договоренностей, всего, что было достигнуто за прошедшие пять лет. Так вкратце можно описать впечатление, которое за это время сложилось у многих сирийских военных, сотрудничавших с российскими коллегами», - подчеркнул Асад.

Президент Сирии также добавил, что российский народ, всегда гордившийся своей армией, после этих пяти лет должен гордиться ею еще сильнее в связи с ее большими успехами в Сирийской Арабской Республике.

Полную версию эксклюзивного интервью с президентом Сирии Башаром Асадом смотрите в программе в «Главное с Ольгой Беловой» в это воскресенье, 4 октября, в 18:00.

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