Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Не платят за квартиру - условные маргиналы»: могут ли выселить из соцжилья по найму за неуплату ЖКХ

Валентина Пескова
02:34 13.10.2020
Порядок существования подобной процедуры разъяснила исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

Выселить лиц, проживающих в социальном жилье по найму, согласно жилищному кодексу можно в двух случаях. Это не только долги за неуплату ЖКХ или самого жилья, но и содержание квартиры в ненадлежащем состоянии. Как пояснила исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, к таким факторам относятся, например, незаконные перепланировки, повлекшие за собою нарушение санитарных норм.

«В этом случае люди могут выселяться без права предоставления им нового жилья, но как написано в законе, в разумные сроки», - пояснила Разворотнева.

Что касается конкретно выселения за неуплату ЖКХ из жилья по договору соцнайма, то оно может произойти, если жильцы не оплачивают коммунальные услуги или не вносят плату за само жилье сроком до полугода или больше. Однако даже в таких случаях органы местного самоуправления пытаются до последнего решить этот вопрос мирным путем, рассказала член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«Что касается собственников жилья, то выселение из него не предусмотрено вообще ни при каких обстоятельствах. Даже если долг за ЖКХ "до Луны и обратно" - по закону жильцам можно только отключать электроэнергию и водоснабжения. А если человек, например, не платит за содержание жилья или не делает взносы на капремонт, то здесь остаются традиционные методы воздействия - это, конечно, обращение в суд. Однако если долг составляет до 500 тысяч рулей, то судебные приставы даже не доходят до таких должников, так как сумма эта - ничтожная», - говорит Светлана Разворотнева.

Исполнительный директор пояснила, что граждане, которые не оплачивают ЖКХ, условно делятся на две категории: это либо условно маргинальные личности, которым "все по барабану", либо достаточно богатые люди, которые понимают, что взять с них по закону будет просто нечего.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:21 В стране и мире
Видео
Специалисты МО РФ восстанавливают после пожара военный городок под Рязанью
03:33 В стране и мире
Видео
Российские военные передали гумпомощь семьям в сирийском селе Шатха
03:06 В стране и мире
Правительство Италии одобрило новый пакет мер против коронавируса
20:55 В стране и мире
Видео
СК РФ опубликовал кадры обыска в доме стрелка из Нижегородской области
02:45 В стране и мире
Зафиксирована первая в мире смерть после повторного случая COVID-19
Популярное
Популярное
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
NYT: Трамп после выписки хотел выйти на публику в образе Супермена
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.