Водитель обстрелянного под Нижним Новгородом автобуса рассказал о случившемся

Водитель Андрей Андреев, пассажирский автобус которого оказался под обстрелом на остановке в Нижегородской области, рассказал «Звезде» о деталях произошедшего.



По его словам, изначально были слышны непонятные хлопки, после чего из-за угла дома появился молодой человек с оружием.

«Кондуктор среагировала быстро, сказала всем пассажирам упасть на пол, их было человек восемь, моментально все рухнули на пол и закричали "гони!". Я быстро закрыл двери и полетел», - сказал Андреев.

Водитель отметил, что стрелок оказался внуком одной из пассажирок, которая попросила подождать его, так как следующего автобуса ждать пришлось бы еще 5-6 часов.

«Как только он выглянул из-за угла, так сразу выстрелил в сторону автобуса. Попади он сантиметров на десять пониже, тут бы все разлетелось и мы могли бы стать жертвами», - акцентировал Андреев.

Незадолго до этого соседи подозреваемого в стрельбе рассказали, что подозреваемый в стрельбе был положительным и спокойным молодым человеком.



В результате трагедии в Нижегородской области 12 октября погибли трое мужчин, а сам стрелок, скрывшийся после этого в лесополосе, был найден мертвым с признаками суицида. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку информации о жизнедеятельности подозреваемого и оценкой его действий.