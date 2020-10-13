«Положительный парень»: соседи рассказали о подозреваемом в стрельбе в Нижегородской области

Соседи подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области отзываются о нем как о положительном и спокойном молодом человеке. По словам жильцов дома, в котором также проживал и виновник трагического происшествия, ни он сам, ни его семья, никогда не были замечены в чем-либо предосудительном.

«Для нас все это стало шоком. Семья хорошая, откуда все это? Даже не могу сказать. Ни криков, ни агрессии никогда не было. Они и между собой хорошо общались», - рассказала соседка по дому Наталья Михайловна.

Еще один житель дома также не смог вспомнить ничего плохого ни о молодом человеке, ни о его родственниках. На вопрос о том, как семья была связана с оружием, и почему отец сделал сыну такой необычный подарок, мужчина ответить затруднился.

«Он был совершенно положительный парень, только сердце больное. Был ли отец охотником - не знаю, точно не могу сказать. Дома у них тишина, всегда все нормально было», - поделился сосед Николай Алексеевич.

Напомним, накануне в Нижегородской области произошел трагический инцидент: молодой человек обстрелял автобусную остановку, на которой в этот момент находились люди, из ружья. В результате его действий погибли трое мужчин, а сам стрелок, скрывшийся после этого в лесополосе, впоследствии был найден там мертвым с признаками суицида. Следственные органы заняты проверкой информации о жизнедеятельности подозреваемого и оценкой его действий.