Оленеводу удалось выжить после нападения белой медведицы

На острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага у охотничьего зимовья медведица напала на 50-летнего оленевода Владимира Слепцова.

Мужчина рассказал «Звезде», что придя в избушку, он обнаружил, что окна разбиты, а внутри все сломано и разрушено. Когда оленевод изучал состояние дома, неожиданно на него сзади набросилась хищница весом более 400 килограмм, рядом с ней было еще двое медвежат. Владимиру пришлось притвориться мертвым, что, возможно, и спасло ему жизнь.

«От сильного удара я чуть не потерял сознание. Лежу, а она стоит на мне, тяжелая. Я пролежал там минут пять, потом почувствовал, что она уходит - в сторону моря. Я еле встал - весь в крови - и убежал. В избушке никого не было. Я взял лохмотья, перевязал раны и убежал» - рассказал Владимир.

После того как медведица ушла, раненному Владимиру удалось добраться до снегохода и доехать до своих товарищей, которые вызвали санавиациию. На помощь пострадавшему также прибыли сотрудники ФСБ.

Мужчину доставили в Булунсукую центральную районную больницу. Хирурги оценили его состояние как средней тяжести и отметили, что Владимиру удалось спастись, несмотря на значительную потерю крови.

По словам самого оленевода, выжить ему помогло обещание устроить праздник сыну после возвращение в родное село. Об этом он постоянно вспоминал и повторял.