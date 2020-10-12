«Я карабин схватил и пошел искать»: житель поселка в Нижегородской области о событиях после трагедии со стрельбой

После известия о стрельбе в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом местный житель Владимир Напылов охранял территорию с карабином, чтобы не допустить развития трагедии. Об этом мужчина рассказал в беседе со «Звездой».

«На месте происшествия увидел первый труп, лежащую женщину… Когда очевидцев опросил, они сказали, что в последний раз его видели за лесничеством. И я тут же позвонил по своим каналам своим руководителям… Я охранял, чтобы преступник не вышел на территорию и не совершил что-то большее. Местность всю знаю. Где он последний раз нарисовался — я охранял это место. Мы не нашли преступника, потом стемнело, сами понимаете», - рассказал местный житель.

Напылов был знаком с пострадавшими и погибшими. Все они были жителями его поселка, с некоторыми он дружил. Один из погибших в ходе трагедии — его однофамилец.

«Я их всех (пострадавших — прим.ред.), к сожалению, знаю. Это мои друзья, жители поселка. Сергей Иванович — мой однофамилец, кстати. Я тоже Напылов», - поделился мужчина.

Местные жители знали стрелка. Он был приезжим, однако создавал впечатление нормального человека. Владимир Напылов подчеркнул, что не ожидал подобных действий от этого человека.

«Не могу судить (почему это произошло — прим ред.). Я не ожидал от такого человека. Он приезжий. Я бы не мог сказать, что он мог такое совершить. Я не видел, как он убегал. Мне люди говорили. Я подскочил, когда мне сказали, карабин схватил. Понял, что человек преступник. Обойму зарядил и пошел искать. Пытался охранять и до темноты, до приезда ОМОНа, полиции, чтобы он не вышел в поселок. Там больница и дом престарелых. Эти строения, где его видели последний раз — мы там все прочесали, и на этом закончилось», - рассказал мужчина.

Вечером 12 октября молодой мужчина устроил стрельбу в поселке Большеорловское, а затем скрылся. В СУ СК РФ по региону сообщили, что погибли три человека, еще трое пострадали. Сейчас вооруженного преступника ищут сотрудники спецназа ОМОН и СОБР. Подозреваемый может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.