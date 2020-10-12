Специалисты берут пробы на побережье Камчатки в акватории Авачинской бухты

Научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцева Российской академии наук, специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО), а также другие представители научного сообщества прибыли из Москвы в Петропавловск-Камчатский с целью установления возможных причин экологического происшествия в районе Халактырского пляжа в Ачинском заливе.

Основной работой, которая предстоит российским ученым, является исследование акватории Ачинского залива, побережья Халакатырского пляжа, военного полигона «Радыгина», принадлежащего Минобороны России, полигона ядохимикатов «Козельский», отбор проб воды и проведение ее экспресс-анализа в акватории реки Налычева и близлежащих источниках, а также обследование поверхности дна и отбор донных проб грунта в акваториях бухт Спасения, Большая и Малая Лагерная.

Для этих целей научная водолазная группа РГО доставила в Петропавловск-Камчатский все необходимое оборудование – летательные аппараты для фото и видеофиксации сети речных акваторий с воздуха, подводные видеокамеры для фиксации происходящего на биотопах Камчатки на глубинах от 5 до 30 метров, а также специальное водолазное снаряжение – ребризеры закрытого типа для обеспечения погружения и выполнения подводно-технических работ на глубинах до 100 метров.

Группа биологов Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук, под руководством научного сотрудника Елены Меховой, произведет оценку состояния прибрежной зоны на наличие выбросов мертвых гидробионтов (прим. – организмов, приспособленных к обитанию в водной среде), а также проведет наблюдение с вертолета за поведением крупных млекопитающих, обитающих в районе полуострова.

По словам доцента кафедры гидрологии Московского государственного университета имени Ломоносова Сергея Чалого «…основной задачей для группы ученых является сбор и актуализация сведений о состоянии водной акватории в районе возможно имевшего место экологического происшествия, а также анализ готовых результатов уже проведенных ранее научных изысканий…».

Ученые, представляющие ведущие научные институты нашей страны, прибыли в Петропавловск-Камчатский в рамках экспедиции Русского географического общества и привезли с собой все необходимое исследовательское оборудование, специальные и технические средства для отбора проб и их последующей транспортировки в Москву в лаборатории Российской академии наук и Московского государственного университета им. Ломоносова.