Адвокат Федосеевой-Шукшиной заявила о победе в судебном процессе с Алибасовым

Адвокат Юлия Вербицкая рассказала о решении, вынесенном судом по вопросу квартиры продюсера Бари Алибасова. По словам юриста, судебные органы удовлетворили ходатайство его бывшей супруги актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, и теперь недвижимость переходит в ее владение.

«Были удовлетворены требования в части признания недействительным договора дарения. Мы можем говорить о том, что справедливость и добро восторжествовали, квартира Лидии Николаевны решением суда ей возвращена», - заявила юрист.

Вербицкая при этом отметила, что теперь шансы в судебных процессах есть всегда и у всех, так как своим участием в данном деле они вместе с Федосеевой-Шукшиной, по словам адвоката, «изменили судебную практику, которая ранее всегда оставалась на стороне тех, у кого были подписанные документы».

Напомним, ранее Алибасов стал ответчиком по исковому заявлению супруги, пожелавшей признать недействительными несколько сделок с недвижимостью в Москве. В частности - дарение квартиры и переоформление договора на помощника продюсера Сергея Моцаря.