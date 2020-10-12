Эксклюзив Диетолог рассказала о продуктах, ускоряющих старение организма Алексей Курильченко Употребление определенной пищи может привести к разрушению белков в организме. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководитель компании PRO&FIT, врач-диетолог Марина Макиша рассказала «Звезде» о продуктах, употребление которых ускоряет старение организма. «Все продукты, которые содержат сахар, белую муку, крахмал - так называемые рафинированные углеводы - приводят к развитию сахарного диабета и ускорению старения организма. Это вам скажет любой дипломированный специалист. Эти же продукты при чрезмерном употреблении препятствуют процессу нормального биосинтеза белка в организме, что тоже ускоряет старение организма», - сообщила врач-диетолог. Также Макиша упомянула об исследовании американских диетологов, в котором говорится о вреде жареной пищи. Пища, подверженная сильной термической обработке «до корки», также приводит к старению организма из-за большого содержания глюканов, которые могут вызвать старение кожи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика