Асад рассказал о роли российских баз в Хмеймиме и Тартусе

Сегодня в соответствии с имеющимся российско-сирийским соглашением на территории Сирии расположены две российские военные базы - в Хмеймиме и Тартусе. Об их значении в деле обеспечения безопасности в Арабской Республике сегодня и в будущем в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал президент САР Башар Асад.

Он уточнил, что для понимания роли России в Сирии и значимости этих баз, нужно остановиться на двух важных моментах.

«Во-первых, в Сирии мы имеем дело с международным терроризмом. Однажды его последние очаги на нашей земле будут ликвидированы, боевики утратят свой потенциал вследствие операций, проводимых нашими военными. Но что произойдет после того, как с терроризмом будет покончено? Здесь мы подходим ко второму моменту – роли России в глобальных вопросах. Сегодня мир живет по законам джунглей, забыв о международном праве. Причина такого положения в том, что на протяжении четверти века в системе международных отношений наблюдался дисбаланс сил. Роль России – восстановить утраченное равновесие», - подчеркнул Асад в разговоре с ведущей программы «Главное» Ольгой Беловой.

Наряду с политико-дипломатическими шагами на различных международных площадках не последнюю роль в этом процессе играет наращивание российского военного присутствия в мире, полагает сирийский лидер.

«Большинство стран, прежде всего малых, к числу которых относится и Сирия, только выиграют от более сбалансированного миропорядка. Таким образом, не следует полагать, что роль России в Сирии ограничивается лишь противодействием международному терроризму. Соответствующие российско-сирийские договоренности рассчитаны на 45 лет. Не думаю, что террористы продержатся так долго», - отметил Асад.

Кроме того президент Сирии рассказал о еще одном «измерении» российского военного присутствия в Сирии, а также в других частях света.

«Его суть – обеспечение более справедливого и сбалансированного миропорядка. Конечно, если Запад когда-нибудь откажется от агрессивной политики использования своей военной мощи для создания проблем в мире, возможно, и Россия не будет нуждаться в подобных объектах. Но сегодня миру необходим баланс, о котором я упомянул», - резюмировал президент Сирии.

Полную версию эксклюзивного интервью с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом смотрите в программе в «Главное с Ольгой Беловой» в это воскресенье, 4 октября, в 18.00.