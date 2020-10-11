В РАН опровергли, что причиной загрязнения на Камчатке являются токсичные водоросли

Красные приливы, то есть цветение воды, вызванное вспышкой численности динофитовых водорослей, довольно распространенное в мире явление. И если оно стало причиной гибели морских животных на Камчатке, то специалисты должны были определить это сразу. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала доцент Лимнологического института Сибирского отделения РАН Ольга Белых.

«Явление широко распространено не только для Тихого океана и Камчатки, но и по всему миру. Масштаб явления очень большой. Это может быть вызвано только какими-то природными явлениями. Скорее всего, нужно было сразу идти по пути именно массового развития каких-то токсичных водорослей», - сказала она.

По словам Белых, следить и определять видовой состав водорослей нужно систематически, однако специалисты этого не делают. Доцент рассказала, что проблема актуальна и для обычных граждан, которые могут купить ядовитые моллюски в магазине.

«Происходит клиническая картина — онемение губ, если это нейротоксин, то идет все по типу нейротропности и, в конце концов, наступает паралич дыхательной мускулатуры», - отметила Белых.

Кроме того, она рассказала, что во время красных приливов море значительно меняет цвет. Очевидцы же сообщали лишь о небольших оттенках красного.

«Море окрашивается, визуально очень видно, что это красный цвет. Эти спортсмены, которые описывают, они не говорили об изменении каком-то сильном в цвете воды. Симптомы, которые они описывают, тоже как-то нетипичны для динофитовых, потому что динофиты выделяют нейротоксин, их очень большая группа. Основное вещество сакситоксин блокирует каналы натриевые и мешает проведению импульсов нервов на мышцы. Смертность, при отравлении сакситоксином, чуть ли не 15%, так как там очень высокие концентрации», - уточнила Белых.

По словам ученого, мониторингами воды должны заниматься компетентные госорганы, а в потенциально опасных районах необходимо размещать специальные станции и проводить экспедиции.

Ранее о том, что возможной причиной гибели микроорганизмов и рыб на побережье являются токсичные водоросли, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО.

Напомним, что анализы проб воды показали отсутствие в ней нефтепродуктов и других вредных веществ. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.